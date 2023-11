Policjanci znaleźli plecak z narkotykami w jednej z piwnic w Małkini 30.11.2023

W poniedziałek (30.10) rano dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednej z piwnic bloku w Małkini mogą być narkotyki. Do wskazanej piwnicy weszli małkińscy i ostrowscy policjanci, gdzie podczas przeszukania znaleźli plecak. Wewnątrz policjanci znaleźli susz koloru zielono-brunatnego, dwie torebki ze skrystalizowanym białym proszkiem oraz wagę elektroniczną

- informuje asp. Marzena Laczkowska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Przeprowadzone testerem badania wykazały, że to marihuana, mefedron i amfetamina. Wszystko o łącznej ilości ponad 100 porcji handlowych.

Następnego dnia, we wtorek wczesnym rankiem małkińscy policjanci prewencji zatrzymali do tej sprawy 27-latka z powiatu ostrowskiego. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna stanie przed sądem.