Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek

Gości powitała Albina Zakrzewska – prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Nasze Boguty:

Możliwość poznania pracy A. Skreiji mieszkańcy Bogut zawdzięczają trzem osobom – Andrzejowi Boguckiemu, Romanowi Świerżewskiemu i mojej żonie Hannie Kamińskiej. Andrzej Bogucki był mocno zainteresowany odnotowaną po raz pierwszy w 1419 r. historią rodu Boguckich herbu Krzywda, udostępnionego panu Skriji w trakcie pobytu w Bogutach. Roman Świerżewski – nieoceniony entuzjasta, miłośnik i kronikarz Bogut – w roku 1967 miał 15 lat, zapamiętał dosyć egzotycznego przybysza i po wielu latach wszczął poszukiwania jego pracy. Po otrzymaniu informacji, że taka praca jest dostępna na amerykańskich uniwersytetach moja żona rozpoczęła energiczne działania, dzięki którym dotarła do jej autora. Ponieważ było to w okresie pandemii, to kontakty i pozyskiwanie informacji było mocno utrudnione. Przekonanie emerytowanego profesora Skreiji do wyrażenia zgody na udostępnienie pracy w Bogutach wymagało wiele czasu i zabiegów dyplomatycznych, ale zakończyło się pełnym sukcesem – otrzymaliśmy oryginał pracy oraz notatki związane z badaniami i pakiet zdjęć wykonanych czasie pobytu w Bogutach