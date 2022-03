Alicja Skierkowska zbiera pieniądze na operację serca. W akcję włączyli się m.in. licealiści z LO im. Curie-Skłodowskiej w Makowie Maz.

Alicja Skierkowska urodziła się z wadą serca. Obecnie ma 12 lat. Stan dziewczynki się znacznie pogorszył. Rodzice założyli zbiórkę na stronie siepomaga.pl.

Tak opisują zbiórkę:

Proszenie o pomoc nigdy nie jest proste, szczególnie gdy chodzi o pomoc finansową. Do tej pory dawaliśmy radę, ale dzisiaj wiemy, że sami nie dźwigniemy tego co nas czeka. Musimy ratować życie naszej dwunastoletniej córki Ali, a to znaczy, że bezdyskusyjnie musimy porzucić strach przed oceną i opinią, bo życie dziecka jest najważniejsze dla każdego rodzica.

Już w ciąży wiedziałam, że Ala urodzi się z wadą serca – zespołem Ebsteina. Choroba jest bardzo rzadka i wiąże się z nieprawidłową budową zastawki trójdzielnej. Tuż po urodzeniu okazało się, że serce córki jest obciążone chorobami współtowarzyszącymi, takimi jak zespół preekscytacji, który objawia się napadami szybkiego bicia serca, omdleniami… Możliwy jest nawet zgon.