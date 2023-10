Akcja DKMS "Zostań dawcą szpiku". Potrwa w Ostrołęce i Troszynie od 5 do 8 października 2023. Zarejestruj się!

- Spotkaliśmy się w związku z akcją rejestracyjną - powiedziała Anna Dorsz, starszy koordynator ds. rekrutacji dawców DKMS. - Będziemy ją prowadzić od 6 do 8 października 2023 w Ostrołęce i Troszynie. Ta akcja została zainicjowana przez rodzinę i przyjaciół Kacperka, który choruje na ciężką anemię aplastyczną i potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, ponieważ w swojej rodzinie nie znalazł dawcy.

Rodzice Kacperka mieli być na spotkaniu promującym tę akcję, ale... - Muszą być z synem - usprawiedliwiła Anna Dorsz. I podała bardzo dobrą wiadomość. - Znalazł się dawca dla Kacperka, jednak wolą rodziny i grupy przyjaciół jest to, aby akcja się odbyła, alby wszyscy mieszkańcy Ostrołęki i okolic wiedzieli, jak ważna jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku. - To niezwykle potrzebna akcja. Cieszę się, że państwo robicie ją w Ostrołęce. To dla wielu osób szansa, by powrócić do normalnego życia - podkreślił Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki (urząd miasta włącza się w promocję wydarzenia). Szacuje się, że w Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund, ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Bardzo duża część chorych dostaje informację, że jedyną formą leczenie jest dla nich przeszczep szpiku. Co ważne, przeszczepienie szpiku leczy ponad 200 chorób. W Polsce ponad 13 tys. osób rocznie poznaje diagnozę i co roku ponad 600 osób szuka dawcy niespokrewnionego.

- Dawca niespokrewniony to taka osoba, która, mieszkając nawet na drugim końcu świata, może uratować życie pacjenta chorującego na nowotwór krwi - mówiła Anna Dorsz.

Kto może zostać potencjalnym dawcą szpiku?

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, która świadomie dokona rejestracji. Musi być w ogólnie dobrym stanie zdrowia, a jeśli ma wątpliwości, czy może się zarejestrować, powinna skonsultować to w punkcie rejestracyjnym. Zarejestrować się mogą osoby pochodzenia polskiego oraz innego niż polskie, pod warunkiem, że planują pozostać w naszym kraju przez minimum 18 miesięcy od czasu rejestracji. BMI rejestrujących się nie może przekraczać 40, nie ma natomiast minimalnej wagi, która dopuszcza do rejestracji. Ponadto osoba rejestrująca się powinna dokonać rejestracji po raz pierwszy w życiu, ponieważ wszystkie rejestry na świecie współpracują ze sobą, tworząc bazę ogólnoświatową.

Gdzie można będzie się zarejestrować?

5-6 października 2023 r. (czwartek, piątek)

godz. 12.00-16.00

OSM Piątnica Zakład produkcyjny w Ostrołęce,

(rejestracja dla pracowników)

6 października 2023 r., piątek

godz. 7.30-16.00

Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce

ul. Koszarowa 3 godz. 9.00-14.00

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce, sala nr 2

ul. Traugutta 1 od godz. 8.45

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 5 godz. 16.00-20.00

Galeria Bursztynowa w Ostrołęce

ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 28 godz. 16.00-20.00

Galeria Alius w Ostrołece

ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 11 7 października 2023 r., sobota

godz. 10.00-20.00

Galeria Bursztynowa w Ostrołęce godz. 10.00-20.00

Galeria Alius w Ostrołece godz. 10.00-15.00

Sala Zabaw „Morska Kraina w Ostrołęce

ul. gen. I. Prądzyńskiego 6 godz. 14.00-17.00

Stadion Piłkarski w Troszynie

ul. J. Słowackiego



8 października 2023 r., niedziela

godz. 9.00-18.00

Sanktuarium pw. Św. Antoniego w Ostrołęce

ul. Gomulickiego 1A godz. 9.00-18.00

Kościół Zbawiciela Świata w Ostrołęce

ul. Goworowska 49

- Bardzo serdecznie zapraszamy do tych punktów rejestracyjnych - mówi Anna Dorsz. - Mamy nadzieję, że grupa, która będzie prowadziła rejestrację, będzie miała w ten weekend pełne ręce roboty. - Zachęcam mieszkańców, by stali się dawcami szpiku. każdy z nas może w ten sposób uratować życie drugiej osobie - dodał prezydent Kulik. Był na spotkaniu Andrzej Chrostowski (do niedawna mieszkaniec Ostrołęki) - dawca faktyczny, który uratował życie pacjenta z Holandii, chorującego na nowotwór krwi. - To zdecydowanie nie należy do strasznych doświadczeń życiowych - przekonywał. - To była rejestracja w I LO w Ostrołęce - jestem absolwentem tej szkoły. I DKMS odezwał się do mnie chyba po siedmiu latach. I pierwsze pytanie jakie usłyszałem - czy dalej chcę być dawcą. To pytanie mnie zdziwiło - jakbym nie był chętny, to bym nie podpisywał. Usłyszałem wtedy, jak to się odbywa. Zostałem zaproszony na badania krwi, a potem zostałem dawcą szpiku. Miałem pobierany szpik z krwi obwodowej. Jedyne negatywne doświadczenie wiązało się z tym, że... nie dosłyszałem, co mówi do mnie lekarz. Przygotowując się do zabiegu, musiałem przez tydzień przyjmować lek. Usłyszałem, że może się to wiązać z bólem kości, ale nie dosłyszałem już, że nie można przy tym stosować środków przeciwbólowych. I w taki sposób zafundowałem sobie trudne godziny. Jak tylko dowiedziałem się od opiekuna DKMS, że bez problemu mogę brać ibuprofen - ból minął jak ręką odjął. Wspominam więc cały ten proces dobrze. Pomogłem komuś. No i zrobiłbym to jeszcze raz, dwa, pięć - ile będzie trzeba - zapewnił.

- Pan Andrzej miał pobranie metodą z krwi obwodowej - tłumaczyła Anna Dorsz. - To metoda znacznie częściej stosowana - to 90 procent pobrań. I jest to pobranie, które poprzedzone jest przyjmowaniem tzw. czynnika wzrostu - to zastrzyk. I ten czynnik ma spowodować, że do organizmu namnoży się więc komórek macierzystych, które później przekazywane są potrzebującemu pacjentowi. Samo pobranie zajmuje ok. 4-6 godzin. Przy czynniku wzrostu faktycznie dawca może czuć się osłabiony - ten ból w kościach, objawy grypopodobne mogą wystąpić, ale nie jest to nic niepokojącego. To też znak, że organizm dawcy produkuje tę większa ilość komórek macierzystych. A jeśli chodzi o druga metodę - to jest pobranie z talerza kości biodrowej (nie jest to pobranie z kręgosłupa!), z kości płaskiej, gdzie produkowany jest szpik w największej ilości. To pobranie wiąże się z trzydniowym pobytem w klinice (najbliższe są w Warszawie). Pobranie jest w pełnej narkozie.

Co jest jeszcze ważne? - Każdy dawca przed pobraniem jest szczegółowy przebadany. Badania są prowadzone w klinice pobrań. DKMS współpracuje z dziewięcioma klinikami.