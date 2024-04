Wypadek w Perzanowie. 14.04.2024 kierowca osobówki wylądował na drzewie. Był pijany!

Do wypadku doszło w niedzielę (14.04.2024) o godz. 9:40 w miejscowości Perzanowo na drodze krajowej nr 60.

Jak wstępnie ustalili policjanci na miejscu zdarzenia 60 - letni kierujący renault nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem. Zjechał na pobocze po czym auto uderzyło w drzewa. 60 – letni kierujący, mieszkaniec pow. makowskiego, trafił do szpitala. Mężczyzna podróżował sam. Podczas badania trzeźwości kierującego okazało się, że ma on ponad 2 promile alkoholu w organizmie.