Wypadek w Ostrołęce, 14.11.2023. Przy ul. Traugutta auto osobowe potrąciło kobietę na przejściu dla pieszych Beata Modzelewska

Do zdarzenia doszło we wtorek 14 listopada 2023 ok. godz. 16.00 na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych przy ul. Traugutta (obok skrzyżowania z ul. 22 Lipca).