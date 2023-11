Wypadek na Warszawskiej w Ostrołęce. 28.11.2023 ok. godz. 7.30 zderzyły się dwie osobówki Beata Modzelewska

Na wysokości mauzoleum doszło do zderzenia volvo na ostrołęckich tablicach rejestracyjnych i skody na łomżyńskich tablicach. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Na miejscu pracują policjanci z ostrołęckiej drogówki. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać do godziny 9.30. Więcej informacji wkrótce.