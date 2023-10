Wybory parlamentarne. Pierwsze oficjalne wyniki w okręgu ostrołęcko siedleckim

Mariusz Popielarz: Wreszcie nastąpi koniec bezprawia

- Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mnie oraz na wszystkich kandydatów Komitetu Koalicji Obywatelskiej. To właśnie dzięki Wam demokratyczna opozycja według sondaży zdobyła znaczącą większość w parlamencie. Polska wraca do grona demokratycznych państw prawa. Do Unii Europejskiej. Po 8 latach wreszcie nastąpi koniec bezprawia, bałaganu i rządów kolesi.

Pierwsze komentarze polityków

- Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Przed nami stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy we władzy czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono – powiedział lider PiS.