Wójt gminy Rzekuń poleca się do wynajęcia. Na licytację charytatywną Bartosz Podolak wystawił...siebie

Zwycięzca licytacji zostanie moim szefem i będzie mógł wydawać mi polecenia, ale także sprawdzić dokładność, z jaką wykonałem powierzone zadania i ocenić moją pracę. W aukcji udział może wziąć każdy: zarówno osoby prywatne, jak i firmy, dlatego zachęcam duże i małe przedsiębiorstwa. Mogę pracować fizycznie lub umysłowo: w dziale finansowym, produkcji, sprzedaży itp. Obszar obowiązywania oferty: miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Jeden dzień w innej pracy z pewnością będzie dla mnie ciekawym doświadczeniem. Chętnie zaangażuję się w nowe zadanie i obiecuję, że dołożę wszelkich starań do powierzonych mi zajęć. Dzięki Państwa hojności możemy wspomóc szczytny cel. Po zakończeniu aukcji zwycięzca ustali ze mną dzień, w którym będę pracował w Jego firmie bądź domu

Wójt gminy Rzekuń co jakiś czas wystawia na swoim profilu społecznościowym oryginalną licytację, z której dochód zasila zbiórkę chorego dziecka z terenu gminy Rzekuń.

- zachęca wójt Bartosz Podolak.

Licytacja trwa do niedzieli 26 listopada do godz. 20.00. Na chwilę obecną najwyższa proponowana kwota to 2700 zł. Kto da więcej?

Licytować można pod postem wójta Bartosza Podolaka na profilu społecznościowym: