Włamanie na konto społecznościowe. Mieszkanka powiatu ostrowskiego zgłosiła na policji wyłudzenie pieniędzy

W poniedziałek 17.07.2023 wieczorem kobieta zauważyła, że została wylogowana z komunikatora, próby ponownego logowania nie powiodły się. Gdy po dłuższej chwili zalogowała się zobaczyła, że z jej konta wysłano do kilku znajomych prośby o zapłatę za pomocą kodu do autoryzacji transakcji bankowych. Niestety na jej prośbę odpowiedział syn, przesyłając łącznie 3 kody na prawie 1300zł. Sprawą zajmą się policjanci z wydziału kryminalnego.

Ponownie przypominamy, aby zachować ostrożność podczas kontaktów poprzez różnego rodzaju komunikatory. Jeżeli "znajomy" przesyła" prośbę o pożyczkę za pośrednictwem kodu do autoryzacji możemy być pewni, że jest to próba oszustwa. Wówczas warto zadzwonić do znajomego i zapytać, czy faktycznie wysyłał taką prośbę. Ograniczanie kontaktu jedynie do przesyłania wiadomości tekstowych niestety może skończyć się wypłaceniem pieniędzy z konta przez oszustów podszywających się pod znajomych