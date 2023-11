Włamanie do domku letniskowego na terenie gminy Karniewo. Włamywacze są już w rękach policji

W środę 1 listopada o godz. 21:30 makowscy policjanci otrzymali wezwanie dotyczące włamania do domu letniskowego na terenie gminy Karniewo. Kiedy dotarli na miejsce jeden z włamywaczy został ujęty przez sąsiadów, natomiast drugi uciekł.

Mężczyźni do domu weszli wywarzając okno. Ich łupem były narzędzia i meble ogrodowe oraz elektronarzędzia. Właściciel wycenił straty na ponad 7 tys. zł. 39 – letni mężczyzna, mieszkaniec pow. sochaczewskiego, został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali czynności, między innymi zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Praca przyniosła efekt bo kolejnego dnia policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali drugiego włamywacza, którym okazał się 37 – letni mieszkaniec pow. pułtuskiego

- podaje podkom. Monika Winnik, rzeczniczka makowskiej policji.

Obydwaj zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, do której przyznali się. Za to przestępstwo grozi im do 10 lat pobawienia wolności.

Wobec zatrzymanych mężczyzn prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji- informuje w poniedziałek 6.11.2023 podkom. Monika Winnik.