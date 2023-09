Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w PSP w Czarni. 4.09.2023

Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele i rodzice wzięli udział we mszy świętej w kościele parafialnym. Po nabożeństwie wszyscy udali się do placówek oświatowych, by uczestniczyć w inauguracji nowego roku szkolnego.

Gośćmi specjalnymi uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni byli wójt gminy Marek Piórkowski i proboszcz parafii pw. NP NMP w Czarni ks. Wiesław Pac.

Dyrektor szkoły Małgorzata Biedka wygłosiła okolicznościowe przemówienie i poinformowała zebranych o organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Wójt Marek Piórkowski w towarzystwie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Doroty Kaczmarczyk wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Hannie Lemańskiej i Sylwii Walesiak. Potem uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami. Od jutra już normalne zajęcia lekcyjne.