Terytorialsi 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie na szkoleniu poligonowym. Trwa od 21.08 do 3.09.2023

Od 21.08 do 3.09 terytorialsi 1 kompanii lekkiej piechoty (klp) i plutonu ogniowego 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie odbywają obowiązkowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumowanie i uporządkowanie wiedzy, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo 14-dniowe szkolenie zintegrowane daje możliwości prowadzenia działań o zróżnicowanym stopniu złożoności i w różnych środowiskach, co w istotny sposób wpływa na zgranie żołnierzy i podwyższanie zdolności do wsparcia lokalnej społeczności - informuje Elżbieta Obrębska, rzecznik prasowy.

Miejscem szkolenia zintegrowanego żołnierzy 52 blp w Komorowie był m.in. teren powiatu ostrowskiego, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, a także Ośrodek Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) w Węgorzewie.

Jednym z zadań, jakie zrealizowali terytorialsi 5MBOT było pokonanie tzw. toru napalmowego, składającego się z szeregu przeszkód, które wraz z palącym się napalmem odzwierciedlały realne zagrożenie pola walki. To dzięki tego typu zadaniom żołnierze będą przygotowani do odpowiedniego działania w sytuacji użycia środków zapalających.