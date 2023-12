Święta w powiecie makowskim: trzy wypadki i trzy osoby ranne

Święta Bożego Narodzenia na drogach powiatu makowskiego możemy zaliczyć do bezpiecznych. Odnotowano trzy zdarzenia drogowe w których trzy osoby trafiły do szpitala. Na szczęście obrażeń jakich doznali nie zagrażają ich życiu i zdrowiu.

W piątek (22 grudnia) w Makowie Maz. na ul. Mickiewicza 33 – letnia kierująca fiatem nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu marki VW Polo i uderzyła w jego tył. Do szpitala trafił 4 – letni pasażer polo, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Kierująca fiatem była trzeźwa.

Kolejne zdarzenie miło miejsce 25 grudnia w miejscowości Sadykierz. 58 – letni kierujący ciągnikiem rolniczym holował innych ciągnik rolniczy za kierownicą którego siedział 82 – letni mężczyzna. Podczas holowania 58 – latek wjechał do przydrożnego rowu wywracając ciągnik na bok. Mężczyzna po zdarzeniu sam wyszedł z pojazdu. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala. Jak się okazało doznał on ogólnych potłuczeń nie zagrażających jego życiu i zdrowiu. Z uwagi na przypuszczenie kierowania w stanie nietrzeźwości od mężczyzny pobrano krew do badań.

Tego samego dnia w Makowie Maz. na ul. Pułaskiego 39 – letni rowerzysta przewrócił się i doznał urazu głowy. Został zabrany do szpitala. Mężczyzna miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie.