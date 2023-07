Stulatka w gminie Karniewo. Setne urodziny obchodziła Halina Oporska

W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki wójt podkreślił, ze 100 lat to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei, z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe jej osoby.

Szanownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia i gratulacje przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytała i wręczyła Agnieszka Krupińska - zastępca kierownika Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dopełnieniem tej uroczystości był tort i życzenia 200 lat dla Jubilatki.

Pani Halina urodziła się 100 lat temu we wsi Wysockie gmina Gzy, doczekała 6 dzieci, 20 wnuków, 32 prawnuków i 5 praprawnuków.