Stowarzyszenie Projekt Radomir świętuje 6. rocznicę działania

- 23.03.2018 r. otrzymaliśmy wpis do KRS. Działalność stowarzyszenia to przede wszystkim aktywizacja lokalnej społeczności w formie zachęcania ich do działań mających na celu poprawę zadowolenia z miejsca, w którym mieszkają. Projekt Radomir jest organizatorem cyklicznych imprez integracyjno-sportowych i wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Najbardziej znane to np.: Polówka, Radomir Cup, Spływ na Byle Czym - podaje Robert Niedzwiecki, inicjator i prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Projekt Radomir tworzą 24 osoby. To mieszkańcy gminy Lelis, ale też innych gmin powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki.

- Organizacja nasza funkcjonuje w większości dzięki nieodpłatnej pracy zarządu i członków stowarzyszenia. Ponadto pozyskujemy środki finansowe z małych grantów i konkursów. Działalność Stowarzyszenie Projekt Radomir to przede wszystkim aktywizacja lokalnej społeczności w formie zachęcania do działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. W swoich inicjatywach największy nacisk kładziemy na upowszechnianie aktywności fizycznej i ochronę kultury, a przede wszystkim promowanie kurpiowskiej tradycji - informuje Robert Niedzwiecki.

10 lutego 2024 r. w Obierwi odbyło się podsumowanie działalności za 2023 rok połączone z balem karnawałowym.