Samotny tata potrzebuje pomocy. Jego żona zmarła nagle, został z trójką dzieci

Nic nie zwiastowało kolejnej tragedii, to co się wydarzyło spadło na nas nagle. Monice pękł tętniak. Wydawało się, że po pierwszej operacji uda jej się wyjść z tego cało. Niestety w drugim dniu doszło do obrzęku mózgu. Medycyna w tym przypadku nie sprostała zadaniu. Monia po drugiej operacji już się nie obudziła.

Zbiórkę na Pomagam.pl założył pan Tomasz za namową najbliższych. Do tej pory pracujący tata- stanął przed wyzwaniem związanym z samotną opieką nad dziećmi, w tym dwuletnim Igorkiem, który dopiero co wygrał walkę z białaczką, ale nadal wymaga leczenia i rehabilitacji.

Dziś zostałem bez kochanej żony, za to z trójką wspaniałych chłopców, którzy byli zawsze dla nas najważniejsi. Igorek jest po przeszczepie szpiku, cały czas wymaga mojej opieki, konsultacji specjalistycznych oraz wizyt u rehabilitantów, co skutkuje brakiem możliwości kontynuowania pracy, którą wykonywałem dotychczas. Muszę stanąć na wysokości zadania, obiecałem to Moni. Muszę zapewnić najlepszą pomoc lekarską Igorkowi. W domu jest również 9-letni Kacperek i 11-letni Wiktorek. Zawsze wszystkim w domu zajmowała się Monia. Moim zadaniem było zapewnić stabilność finansową rodzinie. Niestety dziś muszę zastąpić Monię, co uniemożliwi mi kontynuację zatrudnienia. Dlatego proszę o pomoc Państwa, chcę zapewnić dzieciom dobrą przyszłość i przede wszystkim opiekę lekarską Igorkowi. Ale na to potrzebne są fundusze, których dziś i przez najbliższe 2-3 lata niestety nie jestem w stanie sam zapewnić. Dlatego też za namową bliskich i znajomych zdecydowałem się wyjść do Państwa z prośbą o pomoc, za którą z góry serdecznie dziękuję.