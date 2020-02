Everest Run 2020: Na szczyt hotelu Marriott. 65 razy

8 lutego wystartował Marriott Everest Run 2020 Warszawa. To bieg, w którym zawodnicy muszą co najmniej 65 razy pokonać trasę z parteru na ostatnie 42. piętro hotelu. Mieli na to 24 godziny. Zobaczcie zdjęcia uczestników tegorocznej edycji, a także wyniki rywalizacji.