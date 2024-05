Przemoc domowa w Wyszkowie. Na komendę zadzwoniło dziecko prosząc policjantów o pomoc

"Tata bije mamę", taką informację otrzymał oficer dyżurny wyszkowskiej policji z samego rana kilka dni temu.

Na miejsce awantury, do jednego z mieszkań na terenie Wyszkowa, natychmiast został wysłany patrol interwencyjny oraz załoga karetki pogotowia. Funkcjonariusze zastali tam młodą kobietę, która z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Podczas rozmowy z pokrzywdzoną okazało się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy została pobita przez męża. Od dłuższego czasu miał znęcać się nad nią zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Kobieta znosiła wyzwiska, groźby i bicie. Mężczyzna został został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu, następnie usłyszał zarzuty pobicia i znęcania się nad osobą najbliższą. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia