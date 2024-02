Protest rolników planowany na 9.02.2024 także w Ostrołęce. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - ostrzega policja

Protest zaplanowany jest od godziny 10.00 i ma potrwać ok. 4 godzin.

Na terenie Ostrołęki protest ma się rozpocząć na ul. Warszawskiej. Następnie rolnicy mogą przemieszczać się ul. Mostową, Traugutta, aleję Wojska Polskiego. Utrudnienia mogą także wystąpić na drogach dojazdowych do Ostrołęki.

- Piątkowe protesty rolników zaplanowano na drogach całego kraju. Warto zatem wziąć to pod uwagę, planując wyjazd. Apelujemy do kierowców o wyrozumiałość i cierpliwość. Jeśli tego dnia planujemy wyjazd, warto wcześniej zaplanować trasę i skorzystać z dostępnych objazdów. Pamiętajmy, aby w tym czasie zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń policjantów kierujących ruchem. Zachęcamy także do korzystania z alternatywnych tras - mówi kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Rolnicy protestowali na drogach w styczniu, także w naszym regionie: w powiatach makowskim i ostrowskim.