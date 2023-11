Policjant po służbie zatrzymał pijanego motorowerzystę. Kierujący miał 3,5 promila!

W miniony weekend policjant z posterunku policji w Długosiodle w czasie wolnym od służby jechał samochodem przez wieś Stare Bosewo. Na jednej z ulic zauważył motorowerzystę, który jechał slalomem, całą szerokością drogi co wskazywało, że może być nietrzeźwy.

Policjant od razu postanowił przerwać niebezpieczną jazdę amatorowi jednośladu. Funkcjonariusz zatrzymał kierującego, od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu. Sierż. szt. Patryk Krupka powiadomił dyżurnego wyszkowskiej komendy, który na miejsce skierował patrol policji. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie 48-letniego mieszkańca gminy Długosiodło aż 3,5 promila alkoholu.

- podaje nadkom. Damian Wroczyński, rzecznik wyszkowskiej policji.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych.