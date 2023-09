Piosenki Mieczysława Fogga w Starej Elektrowni. Prawnuk artysty opowiedział o swoim dziadku, a Michał Klociński dał koncert 21.09.2023

Prawnuk Mieczysława Fogga, Michał Fogg mówił o artyście i pokazał wiele zdjęć z archiwum rodzinnego. Opowiedział o całym życiu Mieczysława Fogga, o początkach jego kariery, o olbrzymim uznaniu, którym cieszył się zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Rosji, całej Europie i Stanach Zjednoczonych (tournee Mieczysława Fogga z chórem Dana w USA trwało niemal 8 miesięcy!) oraz o krokodylu, którego przywiózł z Kalifornii (a który początkowo mieszkał w wannie).

Karierę Fogga przerwała wojna i powstanie warszawskie, w którym brał udział: co bardzo ciekawe, na początku powstania artystę postawiono z bronią na barykadach. Ale że był on krótkowzroczny i niewiele pamiętał z obsługi karabinu, poprosił dowódcę, by mógł wspierać powstańców robiąc to, co potrafi najlepiej - śpiewając. Dowódca nie wyraził zgody, jednak, gdy Fogg przyszedł do niego ponownie z napotkanym na barykadach akordeonistą, dowódca ustąpił. Przez 63 dni powstania Fogg dał ponad 100 koncertów: dodawał otuchy żołnierzom śpiewając w kanałach, szpitalach i innych miejscach, w których gromadzili się powstańcy. W czasie powstania został dwukrotnie ranny, a jeszcze przed powstaniem pewien niemiecki oficer celował do niego z pistoletu, bo chciał go zastrzelić - za śpiewanie, które pokrzepiało serca Polaków.