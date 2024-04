Pijany kierowca spowodował kolizję na S8. Jechał kradzionym autem

W sobotę 6.04.2024 o godzinie 1.45 wyszkowscy policjanci pojechali na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze S8 w Lucynowie.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierujący citroenem 40-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 40-latek poszukiwany jest do odbycia kary pozbawienia wolności, posiada dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód, którym się poruszał, jest kradziony. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że chwilę wcześniej zatankował kradzionego citroena i uciekł ze stacji benzynowej, nie płacąc za paliwo

- informuje mł. asp. Wioleta Szymanik z KPP w Wyszkowie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 40-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz kradzież pojazdu. Mężczyzna odpowie również za doprowadzenie do zdarzenia drogowego oraz kradzież paliwa na stacji benzynowej. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.