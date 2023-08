Oszustwo na Thermomixa. Chciał kupić Thermomixa za śmieszne pieniądze. Okazało się, że ogłoszenie jest oszustwem

W czwartek 3.08.2023 45 - letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego poinformował o oszustwie na jego szkodę. Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych znalazł ofertę sprzedaży Thermomixa i postanowił go kupić.

Mężczyzna kliknął w otrzymany od sprzedawcy link, przez który dokonał zakupu urządzenia przy użyciu kodu do szybkiej płatności w wysokości całej sumy za przedmiot. Jednak do tej pory jego przesyłka z robotem kuchennym do niego nie dotarła, a kontakt ze sprzedającą się urwał.

- informuje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadza policjanci z ostrołęckiego Wydziału do Walki z Przestępczością i Korupcją.

Policja apeluje o to, by kupując przez internet powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zadzwonić do takiego sklepu. Podczas tego rodzaju zakupów najbezpieczniejszą forma płatności będzie za pobraniem.