Ostrołęka. Znamy terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i do przedszkoli. Nie przegapcie żadnego!

To bardzo ważne dla rodziców. Miasto ogłosiło terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych i do miejskich przedszkoli (lub oddziałów przedszkolnych w szkołach). Jak co roku, wyznaczone są dwa terminy – podstawowy i uzupełniający, dla tych dzieci, które w „pierwszym terminie” nie zakwalifikują się do wybranej szkoły czy przedszkola. Przedstawiamy niżej te terminy. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wymogów – od 2 marca 2020, od godz 8.00 do 10 marca 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający – od 4 maja 2020, od godz. 8.00 do 8 maja 2020, do godz. 15.00) Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – od 11 marca 2020 do 25 marca 2020

(termin uzupełniający – od 11 maja 2020 do 22 maja 2020)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 31 marca 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający – 25 maja 2020, do godz. 15.00) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - do 3 kwietnia 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający – 28 maja 2020, do godz. 15.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 6 kwietnia 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający – 29 maja, do godz. 15.00) Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wymogów - od 2 marca 2020, godz. 8.00 do 10 marca 2020, godz. 15.00

(termin uzupełniający: od 4 maja 2020, godz. 8.00 do 8 maja 2020, godz. 15.00.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - od 11 marca 2020 do 25 marca 2020

(termin uzupełniający: od 11 maja 2020 do 22 maja 2020) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 31 marca 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający: 25 maja 2020, do godz. 15.00) potwierdzenie przez rodzica kadydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego - do 3 kwietnia 2020, godz. 15.00

(termin uzupełniający: do 28 maja 2020, godz. 15.00) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 6 kwietnia 2020, do godz. 15.00

(termin uzupełniający: 29 maja 2020, do godz. 15.00)

