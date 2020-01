Najpopularniejsze imiona 2019 roku. Jakie imiona rodzice wybierali najczęściej?

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w Ostrołęce były w 2019 roku Lena oraz Franciszek - wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego. Jak to się ma do trendów ogólnopolskich?

Oryginalne, mniej popularne

Nie wszyscy rodzice szukają inspiracji w pierwszej dziesiątce rankingu. Które imiona występowały najrzadziej?

Zoi, Emi i Eileen – to dziewczęce imiona, które w naszym zestawieniu pojawiają się po dwa razy. Podobnie chłopięce imiona – Javier i Fabien.

Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór.

A co do rejestracji narodzin to najłatwiej zrobić to… oczywiście przez internet.

- W 2019 r. rodzice dokładnie 45 004 maluchów skorzystali z tej możliwości. A to oznacza, że co 10 dziecko urodzone w ubiegłym roku w Polsce zostało online zgłoszone do urzędu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Biorąc pod uwagę, że to wciąż dość nowa usługa, to świetny wynik – dodaje szef MC.

Dziecinnie proste

Co zrobić żeby załatwić tę formalność przez internet?