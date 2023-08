Ostrołęka. Treningi kickboxingu dla dzieci w wieku 7-10 lat. Trenowali w Fight Academy

Fight Academy Ostrołęka zalicza się do czołówki klubów kickboxerskich w Polsce. Podopieczni Arkadiusza Ludwiczaka regularnie występują na największych galach w kraju. Jako przykład można podać Karola Łasiewickiego, który 25 sierpnia stoczy pojedynek na gali Fight Exclusive Night 49 w Mrągowie. Mali kickboxerzy znakomicie prezentowali się podczas treningów. Zapał, zaangażowanie oraz chęć do poznania tajnik tej dyscypliny były godne ogromnego podziwu. Dzięki zajęciom mogli nauczyć się wielu przydatnych rzeczy, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Kickboxing jest sztuką walki pozwalającą bardzo szybko zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznej samoobrony. Jej trenowanie świetnie rozwija mięśnie, koordynację ruchową oraz pomaga zwiększyć pewność siebie.