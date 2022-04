Ostrołęka. Promocja książki „Życie codzienne Kurpiów” ks. Władysława Skierkowskiego. 19.04.2022. Zdjęcia

Książka została wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, przy wsparciu finansowym starostwa powiatowego. Opracowaniem zajęły się Maria Samsel z muzeum i Monika Kozłowska z biblioteki. Prezentacja odbyła się 19 kwietnia w MBP.

To pierwsze wydanie materiałów, które od śmierci autora pozostawały w rękopisach i maszynopisach. Miały postać luźnych notatek, z dopiskami na marginesach i między wierszami. Ks. Skierkowski zbierał nie tylko pieśni, z czego jest dzisiaj najbardziej znany. Interesowało go wszystko, co dotyczyło codziennego życia na Kurpiach. Objeżdżał dzisiejsze parafie: Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Baranowo. Z tych podróży badawczych powstały bezcenne zapiski. Rozmówcy tłumaczyli mu, jak się leczy chorą krowę, co robić, gdy ukąsi żmija, kiedy siać grykę, a kiedy owies, jak żąć, jak młócić, co jest zakazane, a co wolno robić tylko w pewne dni.