Ostrołęka jednym z najgorętszych miast w Polsce w niedzielę 16.07.2023

Na przeważającym obszarze centralnej i wschodniej Polski temperatura powietrza już przekroczyła 30 st. C. Miejscami (np. Ostrołęka, Kozienice, Kętrzyn) temperatura przekroczyła 34 st. C - podaje IMGW.

Termometry pokazały ponad 30 stopni już o godzinie 10.00. W Ostrołęce zanotowano 30,7 st. C, a godzinę później temperatura wzrosła tam do 32,3 st. C, by w efekcie osiągnąć ponad 34 stopnie Celsjusza.