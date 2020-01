Ostrołęka. Droga na Lelis będzie zamknięta! Będą poważne utrudnienia w ruchu! [ZDJĘCIA]

W pierwszym etapie zamknięta zostanie ul. Sierakowskiego. W kolejnym (nie podano terminu) ul. Padlewskiego. Tak więc od poniedziałku ul. Padlewskiego będzie jeszcze przejezdna, ale nie dojedziemy nią do drogi powiatowej na Lelis.

Zgodnie z harmonogramem prac ulice będą zamykane etapami. Co nie zmienia faktu, że wylotówka z miasta już od poniedziałku będzie zamknięta.

Długo oczekiwany remont spowoduje sporo kłopotów dla kierowców. Już dziś kierowcy jadący z kierunku Lelisa i Łęgu Przedmiejskiego mają w godzinach szczytu problem z włączeniem się do ruchu na ul. Stacha Konwy (droga krajowa nr 53). Przy zamknięciu Padlewskiego będzie dużo gorzej…

Miasto przystępuje do modernizacji ulic Padlewskiego i Sierakowskiego, czyli wylotówki na Lelis. Niestety, długo oczekiwana inwestycja będzie wiązała się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Wyznaczono objazd ulicami Słoneczną, Makową, Ukośną i Ostrołęcką (szczegóły w naszej galerii).

Zakaz ruchu wprowadzony na zamkniętych odcinkach dróg nie będzie dotyczył mieszkańców osiedla Łazek i autobusów MZK.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia remont Padlewskiego i Sierakowskiego ma potrwać do końca października. Przetarg na to zadanie wygrała firma Unibep. Miasto zapłaci jej ok. 5,5 mln zł.