Obchody 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Narodowe Święto Niepodległości 2023

Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu (organizatorem obchodów jest zarówno miasto, jak też gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski) udali się na plac Wolności, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości.

105. rocznica. Oddajemy hołd, utożsamiamy się z tamtą walką o niepodległość, ale też w jakimś wymiarze manifestujemy, że to nie tylko sprawa historii. Tak jak dziś zostało to przytoczone, sławetne słowa Piłsudskiego: ci, którzy nie szanują własnej przeszłości, lekceważą ją, nie zasługują na szacunek i właściwie - nawet nie mają prawa do przyszłości. To wielka przestroga