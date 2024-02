Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki zgłoszeniu na numer alarmowy 112

Dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie z numeru alarmowego o kierowcy, który po wypiciu alkoholu wsiadł za kierownicę mercedesa i pojechał w kierunku Nowego Lubiejewa. Dyżurny pilnie wysłał tam patrol ruchu drogowego.

Policjantki zatrzymały kierującego autem. Na fotelu kierowcy siedział 53-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna został zbadany na stan trzeźwości, miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. To nie jedyne co miał na sumieniu. 53-latek nie miał uprawnień do kierowania autem. Mężczyzna odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie kierowania autem bez uprawnień oraz przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

- podaje asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka ostrowskiej policji i dodaje, że każdy kierowca decydujący się na prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości czyli powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi i prawnymi. To przestępstwo jest zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności, sądowym zakazem kierowania autem jednej lub wszystkich kategorii na minimum 3 lata oraz wpłata do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.