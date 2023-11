Niedziela w Muzeum. Dzieci szyły dzielnego misia z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości

Podczas spotkania z cyklu „Niedziela w Muzeum”, uczestnicy warsztatów poznali historię pewniej niedźwiedzicy, która zdobyła serca Polaków i własnoręcznie uszyli maskotkę.

W polskiej historii są dwa niedźwiedzie, które towarzyszyły żołnierzom. To niedźwiedź Wojtek i niedźwiedzica Baśka Murmańska.

Legendarny niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez Armię Andersa. Razem z żołnierzami spał, jadł i walczył. Przeszedł z nimi cały szlak bojowy od Iranu do Włoch. W bitwie o Monte Cassino nosił skrzynie z amunicją.

Niedźwiedzica Baśka Murmańska była niedźwiedziem polarnym, którego w 1919 roku na targu w rosyjskim Archangielsku kupił jeden z polskich żołnierzy. Niedźwiedzicę przydzielono do Baonu Wojska Polskiego (Baonu Murmańskiego), gdzie została wytresowana. Wraz z żołnierzami przypłynęła do Gdańska i trafiła do Twierdzy Modlin. Podczas wojskowej defilady na warszawskim Placu Saskim salutowała przed Józefem Piłsudskim.