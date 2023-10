Najpierw przekroczył prędkość, a później podawał fałszywe dane co do swojej tożsamości

W minioną sobotę (14.10) ostrołęccy policjanci z Mazowieckiej Grupy SPEED zauważyli na trasie P4403W na terenie gminy Goworowo szybko jadącego volkswagena. Pomiar prędkości wykazał, że jego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Dlatego pojazd został zatrzymany do kontroli drogowej.

W trakcie czynności policjanci wyczuli od kierowcy alkohol, przeprowadzone badanie trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia. Alkomat wykazał w jego organizmie prawie 1 promil alkoholu. Mężczyzna w trakcie ustalania jego tożsamości najpierw twierdził, że nie poda swoich danych osobowych mówiąc, że nie ma przy sobie dokumentów. Po chwili zmienił zdanie i zaczął podawać dane osobowe, które okazywały się fałszywe. Po kilku minutach, kiedy już policjanci ustalali jego tożsamość w policyjnej bazie danych, okazał prawo jazdy.

- podaje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Sprawdzenie jego danych wykazało, że mężczyzna to 39-letni mieszkaniec Dębicy, który jest poszukiwany do odbycia kary ponad półtora roku pozbawienia wolności. Po wykonaniu czynności został doprowadzony do jednego z zakładów karnych na terenie naszego kraju, gdzie spędzi najbliższych kilkanaście miesięcy zgodnie z orzeczonym wyrokiem.

Będzie także odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz próbę wprowadzenia policjantów w błąd co do swojej tożsamości.