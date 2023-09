Nagroda dla gminy Stary Lubotyń za renowację kaplicy cmentarnej w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Jak mówi marszałek Adam Struzik, w konkursie nagrodzono i wyróżniono obiekty, których konserwacja wymagała dużego nakładu pracy i zaangażowania:

Zabytki to nasze wspólne dobro, które jest ważnym elementem mazowieckiej tożsamości kulturowej. Zachowanie ich w dobrym stanie to nasz obowiązek. Niestety, często są one narażone na niszczenie ze względu na brak środków na ich renowację. Stąd pomysł, by nagradzać właścicieli obiektów zabytkowych za ogromny trud i poniesienie bardzo dużych nakładów finansowych.