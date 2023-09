Spotkanie KGW z regionu w Starym Lubiejewie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce", 24.09.2023

Do Starego Lubiejewa przyjechały zespoły z pow. ostrowskiego, ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, a nawet wołomińskiego.

Gości powitała Barbara Gałązka, prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce. Następnie podziękowała dyrektorowi szkoły Romanowi Malickiemu za gościnę i współpracę przy realizacji projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce". Fundusze na realizację zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

- rozpoczęła Barbara Gałązka.

Następnie opowiedziała o Aleksandrze Piłsudskiej - żonie Józefa Piłsudskiego, o Witoldzie Pileckim oraz o Wojciechu Korfantym.

My, jako Polacy, jesteśmy dumni z naszych bohaterów. Aż prosi się powiedzieć, że wolność to święte słowo. Uczcijmy w naszych myślach i sercach wszystkich bohaterów niepodległościowych w Polsce. Dziękuję za ciszę, która towarzyszyła tym krótkim chwilom poświęconym trzem polskim bohaterom. Kochajmy naszą ojczyznę tak jak pisała Maria Konopnicka: "Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga (...). Ojczyzna moja – to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone od Piasta".