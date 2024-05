Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce zaprasza 10.05.2024 na pokaz filmu ,,Bestia” z muzyką na żywo

Film przetrwał dzięki dystrybucji w USA i marketingowemu fortelowi nowojorskiego prawnika, który z polskiej „Bestii” zrobił amerykańską „The Polish Dancer”. Wszystkie polskie kopie filmu zaginęły lub zostały zniszczone w czasie wojny. Kopia nitro filmu zachowała się w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

O czym jest "Bestia"? Pola, dziewczyna z prowincji, wykorzystując zakochanego w niej Dmitriego, ucieka z domu. Trafia do wielkiego miasta, gdzie zostaje znaną tancerką i poznaje bogatego przedsiębiorcę Alexisa. Niebawem do miasta przyjeżdża szukający zemsty Dmitri. „Bestia” jest najstarszym i jedynym z polskiego okresu kariery zachowanym filmem z udziałem Poli Negri, gwiazdy wytwórni Sfinks.

Dzięki roli w „Bestii” Pola Negri (czyli Apolonia Chałupiec) została dostrzeżona i po zakończeniu kontraktu ze Sfinksem kontynuowała karierę w Niemczech. Tam nawiązała współpracę z Ernstem Lubitschem, która otworzyła jej drzwi do Hollywood.

Film "Bestia" można będzie obejrzeć w Multimedialnym Centrum Natura 10.05.2024 o godz. 18.00. Bilety - 35 zł.

Muzykę do filmu wykona Orkiestra Ludwika Sarskiego.

To kolektyw artystyczny założony przez dwóch multiinstrumentalistów – kompozytorów: Damiana Szymczaka oraz Piotra Tomalę. Artyści łączą takie style jak early jazz, ragtime, tango, swing czy klezmer. Działalność Orkiestry Ludwika Sarskiego to kameralne koncerty oraz wykonywanie muzyki na żywo do filmów niemych, takich jak : “Sherlock Jr” Bustera Keatona, czy “City Lights” Charliego Chaplina.