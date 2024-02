Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom

Pan Henryk ma 70 lat i jeszcze kilka tygodni temu mieszkał w drewnianym, rozsypującym się domu.

"(...) Dziurawy dach, nieszczelne okna, ściany i drzwi oraz brak podłogi uniemożliwiają mieszkanie. Przeciekający dach spowodował obniżenie stropu, które w każdej chwili grozi zawaleniem. W domu nie ma łazienki, bieżącej wody oraz ogrzewania. Pan Henryk żyje bez podstawowych sprzętów (m.in. lodówki). Dom Pana Henryka nadaje się jedynie do zburzenia. Mimo tak ciężkich warunków nie poddaje się i stara się cieszyć każdym dniem. Jest bardzo pogodnym człowiekiem, pogodzonym ze swym losem i biedą. (...) Najgorsza jest dla niego zima. Niemożliwym jest funkcjonowanie w domu bez ogrzewania, a cieknący dach i lejąca się woda dodatkowo uprzykrzają życie. W tej sytuacji Panu Henrykowi grozi oddanie do przytułku dla bezdomnych. Dla niego byłaby to straszna kara, jest człowiekiem starej daty i ciężko byłoby mu się rozstać ze swoją ojcowizną. (...) Największym marzeniem Pana Henryka jest mały dom/kontener mieszkalny, gdzie będzie ciepło, bezpiecznie i spokojnie, a z dachu nic nie będzie leciało na głowę..." - tak brzmiał opis zbiórki.