Małkiński GOKiS po raz kolejny zagra w finale WOŚP

Pieniądze zebrane w 32. finale WOŚP zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja chce kupić między innymi urządzenia do diagnostyki obrazowej, rezonanse magnetyczne, aparaty ultrasonograficzne, polisomnografy, przenośne spirometry, systemy do badań bronchoskopowych oraz sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Sztab 5437 w małkińskim GOKiS zakończył nabór wolontariuszy i wystawił na licytację pierwsze gadżety.

Ewa Siwek – dyrektor GOKiS - zachęca do licytacji:

Aktualnie do wylicytowania są m.in. ścienne i kieszonkowe kalendarze WOŚP, nieotwierane 3 kasety audio z Przystanku Woodstock 12-14 lipca 1996 r., etui z logo WOŚP na telefon iPhone 11 pro, zdjęcie nadbużańskiego krajobrazu autorstwa Lubow Szlihty, kalendarz Stowarzyszenia „Kobiety wspierają kobiety”, dwa inteligentne czujniki czadu, dymu, tlenku węgla, czyli tzw. "cichego zabójcy". Spodziewamy się wzbogacenia licytacyjnej oferty kolejnymi gadżetami i usługami.