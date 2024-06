Mali Wielcy Odkrywcy, czyli wielkie eksperymentowanie w PSP w Surowem

Dzieci z klasy „0” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mali Wielcy Odkrywcy. Został on przygotowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W programie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 lat. Jego celem jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata.

Przedszkolaki z Surowego otrzymały od organizatorów Naukowe Pudełko, w którym znalazły wiele materiałów umożliwiających przeprowadzenie zajęć. W tym roku szkolnym program podzielony był na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył energii. W czasie zajęć dzieci poznały różne rodzaje i źródła energii. Nie zabrakło również czasu na stworzenie prostych obwodów elektrycznych, czy też wykonanie angażujących wszystkie zmysły doświadczeń. Przedszkolaki poznały również postać Ignacego Łukasiewicza oraz jego osiągnięcia. W trakcie zajęć o ekologii dzieci dowiedziały się czym jest smog oraz jak sprawdzić, czy powietrze jest zanieczyszczone. Wychowawczyni Patrycja Piórkowska przygotowała wiele zadań, dzięki którym mali odkrywcy dowiedzieli się jak segregować śmieci, jak oszczędzać zasoby oraz ponownie wykorzystywać plastikowe odpady. Ostatni z realizowanych tematów dotyczył roślin. Przedszkolaki przekonały się między innymi, co roślinom jest potrzebne do wzrostu, co znajduje się w glebie oraz z jakich elementów składa się kwiat. Dzieci prowadziły hodowlę owsa, awokado, pietruszki oraz nasturcji.