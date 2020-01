Maków Mazowiecki. Zobacz, komu z regionu możesz pomóc, przekazując swój 1 procent podatku

14,5 mln podatników przekazało swój 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2019 roku. Łącznie przekazano 874,4 mln zł, czyli o ponad 110 mln zł więcej niż w roku 2018.

Natomiast średnia przekazana OPP kwota w 2019 r. to 60 zł.

Pomagaj lokalnie

My zachęcamy do tego, by przekazując swój 1 proc. pamiętać również o lokalnych organizacjach, a także o osobach, które żyją wśród nas i potrzebują pomocy. W galerii zdjęć możecie zobaczyć na kogo w powiecie makowskim można m.in. przekazywać swój 1 proc. podatku. W miarę otrzymywania nowych informacji galerię będziemy uzupełniać.