Maków Mazowiecki. Ukradli gong liturgiczny z kościoła. Nie zdążyli zanieść go do skupu złomu

Zgłoszenie o kradzieży policjanci otrzymali w miniony piątek (12.04).

Dwóch mężczyzn weszło do kościoła w Makowie Mazowieckim i wyniosło gong liturgiczny. Przedmiot taki służy do sygnalizowania najważniejszych momentów podczas uroczystości religijnych. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci prewencji szybko ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn (34 i 36 lat). Mężczyźni poruszali się ze skradzionym przedmiotem w kierunku punktu skupu metali.

- podaje podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

Gong liturgiczny policjanci zabezpieczyli, a dwaj zatrzymani mieszkańcy Makowa Mazowieckiego trafili do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży do której przyznali się. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.