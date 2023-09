Kradzież paliwa z koparki w gminie Nur. Pięciu sprawców już w rękach policji

W nocy ze środy na czwartek (6/7.09.2023) dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o kradzieży paliwa z koparki zaparkowanej na terenie gminy Nur. Sprawcy zostali spłoszeni, ale jednemu z nich - 20-latkowi - nie udało się uciec autem, został ujęty przez mieszkańców pobliskich domów.

Na miejscu przestępstwa policjanci zabezpieczyli m.in. kanistry, z których część była wypełniona paliwem. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali czterech sprawców (trzech w wieku 20 lat i 25-latka) mieszkańców powiatu ostrowskiego. Zatrzymani trafili do policyjnych aresztów m.in. w sąsiednich jednostkach, aby uniemożliwić im kontakt. Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności