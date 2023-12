Kierowca volkswagena wylądował w rowie. Zadzwonił po pomoc po kolegę. Nie skończyło się to dobrze

Do zdarzenia doszło w czwartek 28.12.2023 o godzinie 21:19 na terenie gminy Czarnia.

Wtedy to dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że pijany kierowca podczas wyciągania samochodu z rowu przy pomocy ciągnika stracił palec. Na miejsce skierowano policjantów z Posterunku Policji w Łysych.

Mundurowi na miejscu zastali osoby zgłaszające oraz odjeżdżającą na sygnale karetkę pogotowia. Jak wstępnie ustalono kierujący vw, 50-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do pobliskiego rowu. Vw, którym się poruszał został zawieszony na krawędzi rowu i nie mógł wyjechać. W związku z powyższym kierujący vw wezwał na miejsce pomoc znajomego, który przyjechał na miejsce ciągnikiem rolniczym marki ursus. Traktorzysta podpiął linę do auta i rozpoczął holowanie, jednak w tym momencie 50-latek podszedł do liny chcąc ją wyprostować. W wyniku tego naprężająca się lina zacisnęła się wokół palca jego ręki powodując poważny uraz. Świadkowie zdarzenia przekazali, że kierujący vw mógł znajdować się pod wpływem alkoholu, dlatego policjanci poddali go w szpitalu badaniu trzeźwości. Niestety alkomat wykazał w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu - zatrzymano mu prawo jazdy. Pobrano od niego także krew do badań- podaje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.