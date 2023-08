Kasa Chorych zagra w Ostrołęce. Wystąpi podczas I Festiwalu "Kurpiowski blues", 27.08.2023. To nie jedyny wykonawca!

Ad Hoc

Kasa Chorych

Zespół należy do grona najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki (nie tylko bluesowej). W połowie lat osiemdziesiątych swoją muzyką przyczynili się do tego, że polski blues nabrał nowego, świeżego wymiaru. Wnieśli do tej muzyki zastrzyk ożywczej energii i pomysłów powodując, że bluesem zainteresowali się również młodzi ludzie. To dzięki Kasie Chorych muzyka bluesowa rozbrzmiewała na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Do dziś utrzymują się w czołówce.

Zespół został założony w 1975 przez grającego na harmonijce ustnej Ryszarda „Skibę" Skibińskiego i gitarzystę Jarosława Tioskowa. Początkowo grali w małych klubach Białegostoku. Przełomowym dla działalności Kasy Chorych okazał się rok 1978. Udział w najważniejszych polskich festiwalach rockowych, pierwsze nagrody i wyróżnienia oraz wręcz entuzjastyczne przyjęcie przez publiczność spowodowało ogólnokrajową popularność. W 1978 roku zespół dokonał pierwszych nagrań dla lokalnego radia.

W 1980 wydany zostaje debiutancki singiel z utworami "Blues chorego" i "Szalona Baśka", który to, dostarczony prywatnymi kanałami do USA, uplasował się na III miejscu w dorocznej ankiecie radiostacji WRJC-FM 91 w Baltimore, ustępując jedynie płytom Alberta Collinsa i Muddy'ego Watersa, a dystansując "Rock Me Baby" B.B. Kinga.

Wielkim ciosem dla wszystkich miłośników bluesa była tragiczna śmierć Ryszarda "Skiby" Skibińskiego, który zmarł 4.06.1983.

W 1984 wydana zostaje pierwsza płyta długogrająca zespołu pod tytułem „Ryszard „Skiba" Skibiński 1951-1983" zawierająca najbardziej znane utwory Kasy Chorych. Zespół pod koniec 1984 zawiesił działalność. Pomimo tego muzycy pozostali aktywni, udzielając się w różnych formacjach i projektach. W 1992 roku muzycy skrzyknęli się na powrót pod wodzą Jarosława Tioskowa. Nowa "Kasa" ma w swoim dorobku wydanie nowych płyt, koncerty na wszystkich ważniejszych polskich imprezach bluesowych („Rawa Blues Festiwal", „Olsztyńskie Noce Bluesowe", „Jimiway Blues Festiwal"), tournee po USA, koncerty w Irlandii oraz wiele koncertów klubowych, gdzie ich muzyka sprawdza się najlepiej.

Na charakterystyczne brzmienie zespołu składają się m.in. gitarowe unisona, ognisty sidle oraz miarowy puls basu.

W kwietniu 2009 płyta „Koncertowo!" otrzymała statuetkę Fryderyka 2009 a Michał Kielak został najlepszym harmonijkarzem według ankiety Blues - Top.

W Ostrołęce Kasa Chorych wystąpi w następującym składzie: