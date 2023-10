Gmina Rzekuń dostanie 2,5 mln zł za najwyższą frekwencję w powiecie ostrołęckim w wyborach parlamentarnych

Mieszkańcy gminy Rzekuń mogą być z siebie dumni. Frekwencja w gminie Rzekuń wyniosła 76,79 proc. i okazała się najwyższa w powiecie ostrołęckim. Co za tym idzie, gmina otrzyma kasę z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bonus od rządu dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców i dotyczy gmin, które uzyskały ponad 60 proc. frekwencji oraz osiągnęły najwyższą frekwencję w powiecie. Gmina Rzekuń zgarnęła kilka bonusów.

Mieszkańcy wywalczyli 2,5 mln zł!

250 tys. zł z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych

250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe

1 milion zł z przeznaczeniem na remizy

1 milion zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel

Łącznie 2,5 mln dzięki mieszkańcom gminy Rzekuń za najwyższą frekwencję w historii gminy, czyli 76,79 proc. Bardzo serdecznie za tą frekwencję chciałem państwu podziękować, że ruszyliście do urn i było to prawdziwe święto demokracji. Mamy to!- skomentował wójt gminy Bartosz Podolak.

Gratulujemy wyniku.