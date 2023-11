Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim

Plebiscyt z patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia

Plebiscyt zorganizowany został przez Echo Dnia, Polskę Metropolię Warszawską i Tygodnik Ostrołęcki. HIPOKRATES to jeden z największych plebiscytów medycznych w Polsce. Ogólnopolskim patronem plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Partnerem głównym plebiscytu jest APTEO, a patronem ogólnopolskiej gali Ministerstwo Zdrowia. Kandydatów do nagród nominowali Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Poniżej znajdą Państwo fotorelację z wydarzenia. Wyróżnieni zostali nagrodzeni 28 listopada 2023 roku w Warszawie, w Domu Kultury "Kadr". W dalszej części tekstu znajdziecie państwo listę laureatów w poszczególnych kategoriach.

Kto został „Hipokratesem” w województwie mazowieckim w 2023 roku?

Całość uświetnił występ Osobowości Roku 2022

Całe wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Eweliny Borkowskiej. Laureatki srebrnej nagrody ISSA dla Międzynarodowego Songwritera roku 2022. W 2023 roku ponownie nominowana do ISSA Award w 6 kategoriach. Zdobyła brązową nagrodę za Międzynarodowy Singiel Roku "I’m Not Jealous". Artystka zwyciężyła też w plebiscycie Osobowość Roku 2022 Polska Press. Jeden z jurorów tego konkursu Tony Olson oczarowany talentem i pięknem głosu pani Eweliny zaangażował do nagrania nowej wersji jej utworu Voices światowej klasy muzyków z Nashville. Piosenek z pierwszej płyty Set in Stone jak i aktualnych singli można słuchać na kanale Ewelina Music w mediach społecznościowych. Galę poprowadził dziennikarz serwisu warszawa.naszemiasto.pl, Kamil Jabłczyński.