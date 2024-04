Festyn na osiedlu Wojciechowice, 6.04.2024 dopisała pogoda i mieszkańcy Beata Dzwonkowska

To chyba pierwszy festyn pod chmurką w tym roku. Organizatorzy mieli farta- pogoda dopisała. Tradycyjnie było to, co najważniejsze szczególnie dla najmłodszych: dmuchańce, popcorn, gofry, wata cukrowa, animacje, bańki, ale też kiełbaski z grilla i okazja do wspólnego spędzenia czasu. Zobaczcie galerię zdjęć.