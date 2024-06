Dzień Dziecka w Damiętach gm. Goworowo, 2.06.2024

- Bardzo cię z tego ucieszyłem. Pomyślałem wtedy, że jak mamy dach, to budynek nie ulegnie zniszczeniu i będą kolejne etapy inwestycji - mówi Janusz Żebrowski.

A to wszystko na placu przy świetlicy, całkiem niedawno zmodernizowanej.

Radny Żebrowski pokazał nam wnętrze świetlicy, wykonane jesienią 2023 roku. Mieszkańcy mają do dyspozycji ładne pomieszczenie, toaletę, a po 15 czerwca będzie tu także kuchnia.

- W tym roku zrobimy również schody i zadaszenie - mówi Janusz Żebrowski.

Druga - większa - część świetlicy nie jest modernizowana. Dlaczego?

- Nie ukrywam, że marzy mi się - i nie tylko mi - aby w tym budynku powstał żłobek. Jest zapotrzebowanie, już teraz mam prawie 30 deklaracji - mówi Janusz Żebrowski.

Póki co radny cieszy się z tego, co się do tej pory udało zrobić w budynku oraz na placu. I z tego, że dzieci oraz ich rodzice mogli miło, na świeżym powietrzu, spędzić niedzielne popłudnie 2 czerwca.