Dwaj bracia najpierw kłócili się ze sobą, potem zaczęli... wyzywać policjantów. Do zdarzenia doszło w gminie Rzewnie

W nocy z 19 na 20.10.2023 dyżurny makowskiej policji otrzymał zgłoszenie o interwencji domowej na terenie gminy Rzewnie. Według zgłoszenia doszło do awantury pomiędzy dwoma braćmi. Na miejscu policjanci zastali dwóch nietrzeźwych mężczyzn w wieku 22 i 30 lat.

W trakcie rozmowy 22-latek znieważył mundurowych. Kiedy poinformowali go o zatrzymaniu, w stronę policjantów słowa obelżywe padły także z ust 30-letniego brata zatrzymanego. Mężczyzna, używając siły, próbował również zmusić funkcjonariuszy, by odstąpili od czynności

- informuje podkom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Obydwaj mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. 22-latek, gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego, za co grozi do roku pozbawienia wolności. Natomiast 30-latek usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz wywieranie przemocą wpływu na funkcjonariuszy, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.